Liverpool, 144 milyon euroluk transfer için nihayet anlaşmaya vardı

Güvenilir İngiliz gazeteci Ben Jacobs’ın haberine göre Liverpool, Bradley Barcola’nın bonservis bedeli konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

The Reds, PSG’den sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için bir süredir yarıştaydı ve teknik direktör Andoni Iraola’nın kulübü sonunda muradına erdi.

Liverpool, 123 milyon euro ödeyecek ve bu rakam bonuslarla birlikte 144 milyona kadar çıkabilecek.

Liverpool daha önce Ibrahim Mbaye’yi de kapsayan bir paket anlaşmayı düşünüyordu, ancak Senegalli sağ kanat oyuncusu cuma akşamı 55 milyon euro karşılığında Aston Villa’ya satıldı.

Barcola, Fransız devinde toplam 152 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Kulüple iki kez Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

PSG, sol kanat için Mika Godts’u şimdiden yerine getirdi. PSG, Belçikalı hücum oyuncusu için Ajax’a 55 milyon euro ödedi.