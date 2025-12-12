Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Antalyaspor - Galatasaray: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

Antalyaspor - Galatasaray arasındaki Süper Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maç saati, takım haberleri ve bilmeniz gereken her şeye GOAL'le birlikte bakalım.

Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılı ekip, geride bıraktığımız hafta Samsunspor'u 3-2'lik skorla geçerek liderliğini sürdürdü. 

Ev sahibi Antalyaspor ise Akdeniz Derbisi'nde Alanya'da Alanyaspor'la 0-0 berabere kalarak 15 puanla 13. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasındaki mücadele, 13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı oynanacak. Corendon Airlines Stadyumu'nda oynanacak olan Antalyaspor -  Galatasaray maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

GOAL, TV kanalı, yayın akışı bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere maçı nasıl izleyeceğiniz hakkında bilmeniz gereken her şeyi burada sunuyor.

Antalyaspor - Galatasaray maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

Antalyaspor - Galatasaray mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Antalyaspor vs Galatasaray başlama saati

Takım haberleri ve kadro

Antalyaspor vs Galatasaray Muhtemel kadrolar

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • E. Bulut

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • O. Buruk

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

ATS
-Form

Gol atıldı (Verildi)
3/5
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

GAL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/7
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Aralarındaki Maçlar

ATS

Son 5 maçları

GAL

0

Galibiyetler

0

Beraberlikler

5

Galibiyetler

2

Gol sayısı

13
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan Durumu

