Süper Lig’in 16. haftasında Antalyaspor, sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılı ekip, geride bıraktığımız hafta Samsunspor'u 3-2'lik skorla geçerek liderliğini sürdürdü.

Ev sahibi Antalyaspor ise Akdeniz Derbisi'nde Alanya'da Alanyaspor'la 0-0 berabere kalarak 15 puanla 13. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasındaki mücadele, 13 Aralık 2025 Cumartesi akşamı oynanacak. Corendon Airlines Stadyumu'nda oynanacak olan Antalyaspor - Galatasaray maçı, Türkiye'de beIN Sports 1 ekranın canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Galatasaray maçını canlı nasıl izleyebilirsiniz? - TV kanalları ve canlı yayınlar

Antalyaspor - Galatasaray mücadelesi Türkiye’de beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca beIN’in yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Antalyaspor vs Galatasaray başlama saati

Süper Lig - Süper Lig Antalya Stadyumu

Takım haberleri ve kadro

Antalyaspor vs Galatasaray Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör E. Bulut Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör O. Buruk

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Aralarındaki Maçlar

Puan Durumu

