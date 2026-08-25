Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bugün salı günü, Fenerbahçe'den Katalan kulübüne yapacağı transferi tamamlamak üzere Barcelona'ya geldi. İki taraf, yalnızca resmi açıklama öncesi işlemlerin tamamlanmasının kaldığı transfer konusunda nihai bir anlaşmaya varmıştı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Barcelona, Hırvat kalecinin hizmetlerini almak için 2 milyon euro ödeyecek; ayrıca transferin maddelerine bağlı bonuslar olarak 2 milyon euro daha verilecek. Livakovic ise kulüple 4 sezonluk bir sözleşme imzalayacak ve Barcelona'ya varır varmaz sağlık kontrolünden geçecek.

Mesele yalnızca transferin tamamlanmasıyla sınırlı değil; zira Livakovic'in takım içindeki geleceği son saatlerde tartışma konusu oldu. Başlangıçtaki plan, olası bir hedef olarak Dinamo Zagreb'in gösterildiği bir sezonluk kiralama yönündeydi. Buna göre oyuncu, Szczesny'nin 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesinin ardından 2027-2028 sezonunda Barcelona'ya dönecekti.

Plan, o sezon Livakovic ile Joan Garcia'nın Barcelona'nın kaleci ikilisini oluşturması yönündeydi. Ancak son gelişmeler kulübü bu senaryoyu yeniden değerlendirmeye itti ve şu anda Hırvat kaleciyi mevcut sezon boyunca A takım kadrosunda tutma eğilimi öne çıkıyor.

Şu anda gündemdeki plana göre Livakovic, teknik direktör Hansi Flick'in listesinde Joan Garcia ve Szczesny'nin yanı sıra üçüncü kaleci olacak. Bu da yalnızca tek bir yedek kaleciye güvenmek yerine, asıl iki kaleciden herhangi birinin sakatlanması durumunda teknik ekibe ek bir seçenek sunuyor.

Deco ile Flick'in, önümüzdeki saatlerde Livakovic'in durumunu görüşmesi bekleniyor. Konu, Joan Laporta'nın da katıldığı salı günkü toplantıda halihazırda gündeme gelmiş, ayrıca mali fair play kuralları çerçevesinde oyuncunun kiralanma ihtimali de ele alınmıştı.

Nihai karar henüz resmi olarak kesinleşmemiş olsa da, Barcelona içindeki en güçlü eğilim, Livakovic'in A takımla kalması ve kiralanmaması yönünde. Böylece Hırvat kaleci, transferin tamamlandığı sırada planlanandan tamamen farklı bir başlangıçla karşı karşıya kalacak.