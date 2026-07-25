Real Madrid, sözleşme yenileme görüşmeleri tıkanan Brezilyalı yıldız Vinicius Junior için, İspanyol kulübüyle son sezonuna giren oyuncunun bu yaz ayrılabilmesinin kapısını araladı; basında çıkan haberlere göre bu, Arsenal'in başlangıçtaki ilgisini büyük bir mali teklife dönüştürmesi durumunda gerçekleşebilir.

İngiliz"Daily Mail" gazetesi bugün cumartesi günü, Vinicius'un takımın en yüksek maaşını alan Kylian Mbappé'ye yakın bir ücret talep etmesi ve buna ek olarak büyük bir sadakat primi istemesi nedeniyle, son 12 ayda sözleşme yenileme görüşmelerinde herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini; Real Madrid'in ise oyuncuyu 2027 yazında bedelsiz kaybetme riskini almak istemediğini aktardı.

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Habere göre teknik direktör José Mourinho'nun, oyuncunun potansiyeline büyük değer vermesine rağmen herhangi bir transferin önünde durması beklenmiyor; zira Mourinho, oyuncunun ayrılışının hem Carlo Ancelotti'nin hem de Xabi Alonso'nun yaşadığı taktiksel bir sorunu çözebileceğini düşünüyor. Bu sorun, Vinicius ile Mbappé'nin aynı bölgelerde oynamak istemeleri ve savunmadaki katkılarının sınırlı olması nedeniyle ikisini hücum hattında bir araya getirmenin zorluğundan kaynaklanıyor.

Daily Mail'e göre, Vinicius ile Mbappé arasındaki ilişki saha dışında da ideal değildi. Fransız oyuncu, Brezilyalı takım arkadaşını Xabi Alonso'nun görevden alınmasına katkıda bulunmakla sorumlu tutmuştu; zira Brezilyalının oyundan çıkarılmasına karşı gösterdiği tepkiler, teknik direktörün konumunu zayıflatan bir krize yol açmıştı. Alonso, Mbappé'nin İspanya Süper Kupası'na tam hazır olmadığı halde katılarak destek verme çabasına rağmen daha sonra görevden alındı.

Gazete ayrıca, Mourinho'nun Real Madrid'deki ilk döneminde benzer durumlarla karşılaştığını; soyunma odasındaki gerilimi hafifletmek için Raúl ve Guti'nin ayrılığına onay verdiğini de ekledi.

Mourinho ile Vinicius arasındaki anlaşmazlık

Haber, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica maçının ardından Mourinho ile Vinicius arasında yaşanan anlaşmazlığa da değindi. Brezilyalı oyuncu, Gianluca Prestianni'yi kendisine ırkçı hakaretlerde bulunmakla suçlamıştı.

Mourinho maçtan sonra iki anlatımdan hangisinin doğru olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceğini belirtmiş, ayrıca Vinicius'un golünü kutlama şeklini eleştirmişti. Bu durum oyuncunun kampında hoş karşılanmadı ve sonrasında herhangi bir uzlaşma girişiminde bulunulmadı.

Sözleşme yenileme krizinin sürmesi, Real Madrid'i iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: Vinicius'un yılda yaklaşık 30 milyon avroluk bir sözleşme ve buna ek olarak 15 milyon avroluk bir sadakat primi talebini karşılamak ya da sözleşmesi bittikten sonra onu bedelsiz kaybetmemek için, Arsenal uygun bir teklif sunduğu takdirde bu yaz satışını değerlendirmek.