Arjantin'in savunmacısı Lisandro Martinez, ülkesinin milli takımının ikincilikle tamamladığı 2026 Dünya Kupası'nda maruz kaldığı sert eleştirilere yanıt verdi.

Arjantin, aşırı agresif olarak değerlendirilen davranışları nedeniyle 2026 Dünya Kupası boyunca sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Bazı gözlemcilerin nazarında "Albiceleste"nin imajı zedelendi ve özellikle "La Roja"nın tarihi ikinci yıldızını kazanmasını sağlayan İspanya karşısındaki final mağlubiyeti sırasında yaşanan çeşitli olaylar, Arjantinli oyuncuların davranışlarına ilişkin süregelen tartışmayı körükledi.

Bu eleştiri dalgası karşısında Lisandro Martinez, Arjantin'e yönelik gerekçesiz olarak nitelendirdiği bir kampanyayı kınayarak ülkesinin milli takımını savundu.

"Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Arjantin karşıtı bir kampanya mı? Biraz rahatsızım, çünkü bizden nefret etmeleri için gerçek hiçbir sebepleri yok!"

Sözlerine şöyle devam etti: "Kibirli olduğumuzu söylüyorlar, ama bu bizim gerçeğimizden çok kendi gerçeklerini yansıtıyor. Biz her zaman tüm rakiplerimize saygı gösterdik."

Böylece Manchester United'ın savunmacısı, süregelen tartışmalar ne olursa olsun, Arjantin milli takımının her zaman rakiplerine saygı gösterdiğine inandığını vurguladı.