Eski futbol yıldızı Beckham, Messi'yi MLS'e getirmesinin ardından isminden sıkça söz ettirecek bir projeye daha liderlik edecek.

NE OLDU? Beckham, 2018'de Inter Miami'nin kurulmasına yardımcı oldu ve Amerikan ekibi, Mart 2020'de ilk MLS maçını oynadı.

Şimdi, kulübün 48 yaşındaki ortak sahibi gözünü bir kadın takımı kurmaya dikti ve bu fikri ortak sahipler Jorge ve Jose Mas da fazlasıyla destekliyor. Görünüşe göre 12 yaşındaki kızı Harper da bu takımın bir parçası olacak.

NE SÖYLEDİLER: Beckham, The Athletic'e şunları söyledi: "Kulüp içinde (Inter Miami'de) bir kadın takımı olması hakkında her zaman konuştum ve ben, Jorge ve Jose her zaman bu konuda istişare ettik.

"Aslında bu ilk günden beri konuştuğumuz bir şey. Kulübümüze bir kadın takımı getirmek kesinlikle yapacağımız bir şey. Kendi kızım olduğu için de onun her gün bir şeylerden ilham almasını istiyorum" diyerek bu konuya yeşil ışık yaktı.

BÜYÜK RESİM: Özellikle Kadınlar Dünya Kupası Avustralya ve Yeni Zelanda'da yapılırken şu anda kadın futboluna önemli ölçüde odaklanılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde toplam 12 kadın takımı mücadele ediyor ve bunların yarısı şu anda bir erkek takımına bağlı bulunuyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? 2026'da NWSL'in daha fazla genişlemesi bekleniyor ve Inter Miami, bir kadın takımı için yarışan tek organizasyon olmayacak. 2024'te başlaması umut edilen Birleşik Futbol Ligi, Beckham'ın şimdilik en büyük planlarından birisi olarak göze çarpıyor.