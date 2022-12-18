Lionel Messi vs Kylian Mbappe: İstatistikler, goller & 2022 Dünya Kupası'nda kim daha iyiydi?

Lionel Messi mi, Kylian Mbappe mi? Katar'da hangisi daha iyi bir turnuva geçirdi? GOAL Türkiye ile istatistiklere göz atalım.

Arjantin ile Fransa dünya futbolunun en büyük kupası için Pazar günü karşı karşıya gelirken Lionel Messi de Kylian Mbappe'ye karşı mücadele verecek.

Paris Saint-Germain'in iki yıldızı, milli takımda hep kilit oyuncu oldular ve finale ulaşmak için takımlarına önemli yardımlar ettiler. Ancak şimdiye kadar hangisi daha iyiydi? Halihazırda Dünya Kupası bulunan Kylian Mbappe mi, yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi mi?

GOAL Türkiye ile 2022 Katar'daki Messi vs Mbappe istatistiklerine göz atalım.

Lionel Messi vs Kylian Mbappe - 2022 Dünya Kupası goller

Oyuncu Maç Gol xG Lionel Messi 6 5 4.75 Kylian Mbappe 6 5 3.46

Atılan gollere baktığımızda Lionel Messi ile Kylian Mbappe eşit sayıyı paylaşıyorlar ve Altın Ayakkabı için kıyasıya bir yarış veriyorlar. Arjantin, çeyrek finalde uzatmalara ve penaltılara gittiği için Lionel Messi daha fazla dakika oynadı. Bu nedenle gol başına dakika oranı Mbappe'ye göre fazla, aynı zamanda xG oranı da. Lionel Messi turnuvadaki beş golünün üçünü penaltıdan kaydetti. Kylian Mbappe ise gollerinin hepsini akan oyunda attı.

Lionel Messi vs Kylian Mbappe - 2022 Dünya Kupası asistleri

Oyuncu Maç Asist xA Lionel Messi 6 3 1.63 Kylian Mbappe 6 2 1.23

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe'den daha fazla asist kaydetti.

Ayrıca Kylian Mbappe, Polonya karşısında kaydettiği golle profesyonel kariyerinin 250. golüne imza attı (360. maçta). Bu sayıya Cristiano Ronaldo'dan 150, Lionel Messi'den 19 maç daha hızlı ulaştı.

Lionel Messi vs Kylian Mbappe - Kim daha iyi?

İstatistikler Lionel Messi Kylian Mbappe Oynanan Maç 6 6 Oynadığı Dakika 570 477 Gol 5 5 xG 4.75 3.76 Asist 3 2 Şut 27 25 İsabetli şut 14 11 Şans yaratma 18 11 Başarılı çalım 15 21 İsabetli pas (3. bölgede) 121 83

Bir bakışla istatistikler, Lionel Messi'nin Kylian Mbappe'den daha iyi bir turnuva geçirdiğini gösteriyor. İki yıldız turnuvada eşit gol sayısına sahipken Messi, Mbappe'den daha fazla asist yaptı ve daha yüksek bir xG oranına sahip. Ayrıca rakip yarı sahaya verdiği isabetli pas sayısı da daha yüksek.

Bununla birlikte Kylian Mbappe'nin top sürme istatistikleriyle savunmacıları korkuttuğu açık. Fransa adına turnuva boyunca üst düzey bir performans sergiledi.

Tabii ki bu istatistiklerin şampiyonu belirlemede bir önemi olmayacak. 18 Aralık'ta oynanacak 2022 Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı hala merak konusu.