Lionel Messi ve Neymar var, Cristiano Ronaldo yok! Portekizli, NBA yıldızlarının listesine giremedi

NBA yıldızı Jimmy Butler "onda on" listesine Lionel Messi ve Neymar'ın dahil olduğu yedi sporcuyu eklerken Cristiano Ronaldo'ya yer vermedi.

Messi & Neymar, Butler'ın "onda on" listesinde

Eden Hazard & Ronaldinho da listede

Ancak Cristiano Ronaldo'ya yer yok

NE OLDU? Miami Heat forveti Jimmy Butler, 10 Ekim'de "onda on" başlığı altında beğendiği 7 futbolcuyu sosyal medya hesabında paylaştı. Lionel Messi, Neymar, Ronaldinho, James Rodriguez, Eden Hazard ve Sadio Mane'nin yer aldığı listede Cristiano Ronaldo yoktu.

BÜYÜK RESİM: Jimmy Butler listesinde 10 numaralı formayı giyen oyunculara yer verdi. Cristiano Ronaldo, Manchester United'daki ilk sezonundan bu yana 7 numaralı formayu giyiyor. Listede yer almamasının nedeni de bu. Ancak listedeki en büyük eksiklerden biri, hem Real Madrid hem de ülkesi için harika işlere imza atan Luka Modric olsa gerek.

SIRADA NE VAR? Basketbol taraftarları, Jimmy Butler'in forma numarasında değişikliğe gidebileceğini düşünüyor. Miami Heat forveti şu anda 22 numaralı formayı giyiyor.