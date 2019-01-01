Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ağlarını da havalandıran Arjantinli yıldız, Kupa 1 tarihine geçmeyi başardı.

, Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde Slavia Prag'a karşı henüz 3. dakikada gole ulaştı.

Sezona sakat başlayan ve takımının önemli maçlarında görev yapamayan Messi, 2019-2020 Şampiyonlar Ligi'nde de gol defterini açmış oldu.

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Bu gol aynı zamanda Arjantinlinin başarılarla dolu kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

15 - forward Lionel Messi has become the first player in Champions League history to score at least once in 15 consecutive seasons in the competition. Longevity. pic.twitter.com/mWxv6tLnJZ — OptaJose (@OptaJose) October 23, 2019

Opta verilerine göre Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde 15 sezon üst üste en az bir defa gol sevinci yaşamayı başaran ilk oyuncu oldu.

Messi, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi kariyierindeki 114. golünü kaydetmiş oldu.