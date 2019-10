Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor

, Şampiyonlar Ligi F Grubu mücadelesinde Slavia Prag'a karşı henüz 3. dakikada gole ulaştı.

Sezona sakat başlayan ve takımının önemli maçlarında görev yapamayan Messi, 2019-2020 Şampiyonlar Ligi'nde de gol defterini açmış oldu.

Bu gol aynı zamanda Arjantinlinin başarılarla dolu kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

15 - forward Lionel Messi has become the first player in Champions League history to score at least once in 15 consecutive seasons in the competition. Longevity. pic.twitter.com/mWxv6tLnJZ