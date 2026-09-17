Lionel Messi, Inter Miami formasıyla 100 gole ulaştı. 39 yaşındaki oyun kurucu, Meksika ekibi Cruz Azul'a karşı oynanan ve 2-0 kazanılan Campeones Cup finalinde bu kilometre taşına ulaştı.

MLS şampiyonu, 2018'den bu yana her yıl Meksika Primera División şampiyonuyla karşı karşıya geliyor. Bu nedenle Inter Miami'nin rakibi Cruz Azul oldu ve maç, Güney Florida temsilcisinin stadında oynandı.

Messi, 24. dakikada Luis Suárez'in asistinde kafa golüyle skoru açtı. Bu gol, Arjantinli yıldızın Inter Miami adına çıktığı 115. maçtaki 100. golü oldu.

Messi, devre arasından sonra bu kez asistçi rolünü üstlendi. Onun ölçülü kullandığı kornerde Casemiro kafa vuruşuyla ağları sarstı ve böylece Campeones Cup'ta final zaferi için önemli bir avantaj elde edildi.

Inter Miami, kulüp tarihinde ilk kez Campeones Cup'ı kazandı. Daha önce Atlanta United, Columbus Crew, New York City FC ve Club América gibi takımlar bu başarıya ulaşmıştı.

Şimdi odak yeniden MLS'e çevrildi. Inter Miami'nin, lider Nashville ile arasındaki dokuz puanlık farkı kapatması gerekiyor. Pazar gecesini pazartesiye bağlayan gece ise San Diego FC karşısında iç sahada oynanacak maç var.