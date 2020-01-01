Lionel Messi sessizliğini bozmaya hazırlanıyor

Goal'ün edindiği bilgilere göre Lionel Messi, Barcelona'dan neden ayrılmak istediğine dair detaylı bir açıklama yapacak.

bir kamuoyu açıklamasıyla 'dan ayrılma nedenlerini paylaşacak.

Dünya tarihinin en büyük futbolcularından biri olarak gösterilen ve futbolculuk kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren Messi, salı akşamı yönetime gönderdiği resmi dilekçe ile takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş ve dünya sporunda şok dalgaları yayılmıştı.

33 yaşındaki süper yıldız, sözleşmesinde yer alan bir maddeye dayanarak sezon bitmeden takımdan bedava ayrılma hürriyeti olduğunu ve pandemi nedeniyle sezon bitişinin ağustos ayının sonu olduğunu savunuyor. Kulüp tarihinin en önemli efsanesini kaybetmek istemeyen yönetim ise bu maddeni haziran ayında kullanılmadığı ve şu an işlevsiz olduğu görüşünde.

Daha fazla takım

Bazıları Messi'nin bu hareketini Başkan Josep Maria Bartomeu'yu istifaya zorlamak olarak nitelendirse de Arjantinli yıldızın kararının kesin olduğu ve 'ye gitmek istediği ciddi kaynaklarca dile getiriliyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, tüm bu kaosun içerisinde henüz bir açıklama yapmayan Messi sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Leo Messi, zamanı henüz netleşmemiş olsa da yakın bir tarihte neler hissettiğini ve kulüpten neden ayrılmak istediğini taraftarlara açıklayacak.

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Golcü futbolcunun Ernesto Valverde'nin gönderilişine dair hissettiği huzursuzluğu, Neymar'ın yeniden alınamayışıyla ilgili tepkisini ve eski sportif direktör Eric Abidal'in isim vermeden tüm kadroyu hedef almasını, yapacağı açıklamada detaylı bir şekilde işlemesi bekleniyor.

8-2'lik hezimeti sonrasında çok sinirli olan ve kulübe zarar gelmemesi adına konuşmamayı tercih eden Lionel Messi bu noktaya nasıl geldiğini taraftarlara izah etmeye çalışacak.

Messi'nin ayrılık kararı sonrasında Barcelona taraftarları Camp Nou önünde protestolarak düzenleyerek yönetimin istifasını talep etmiş fakat Bartomeu bu istekleri reddetmişti.