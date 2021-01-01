Lionel Messi rekorlara doymuyor! Xavi'yi de geçti

Lionel Messi, Real Sociedad maçıyla birlikte Xavi'yi geride bırakarak tüm zamanlarında en fazla Barcelona forması giyen ismi oldu.

Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, Real Sociedad maçıyla birlikte bir kez daha adını tarih kitaplarına yazdırdı.

Arjantinli yıldız oyuncu, Huesca maçında bir diğer efsane isim Xavi ile birlikte Barcelona tarihinin en fazla forma giyen futbolcusu olmuştu. Real Sociedad maçında da sahaya çıkan Lionel Messi zirvede artık tek başına.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi, yeni bir sözleşme imzalamasa bile bir daha kırılması zor bir rekorla takımdan ayrılmış olacak.

Lionel Messi'nin rekorları

Real Sociedad maçından önce 767 kez Barcelona forması giyerek, tarihin en fazla Barcelona formasıyla sahaya çıkan ismi listesinde zirveyi Xavi ile paylaşan Lionel Mess, bu karşılaşmalarda 536 galibiyet sevinci yaşadı.

Ayrıca Katalan ekibi bu maçlarda 140 beraberlik ve 91 mağlubiyet aldı.

Real Sociedad maçıyla birlikte La Liga'da oynadığı maç sayısı 511'e çıkaran Messi, 149 kez Şampiyonlar Ligi'nde, 79 kez Copa del Rey, 20 kez İspanya Süper Kupası, 5 kez Kulüpler Dünya Kupası, 4 kez de Avrupa Süper Kupası'nda Barcelona forması giydi.

En çok kupa kazanan da Messi

Lionel Messi, goller ve maç sayılarının yanı sıra Barcelona'da forma giyen tüm oyuncular arasında en fazla kupa kazanan oyuncu durumunda. Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine rağmen, La Liga ve Copa del Rey'de yoluna devam eden Barcelona'da Messi tarihe yeni kupalar ekleyebilir.

Lionel Messi bu sezon ne yaptı?

Lionel Messi, Real Sociedad maçı öncesinde La Liga'da sahaya çıktığı 25 maçta 21 gol atarken 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta, 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.