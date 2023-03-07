Arjantinli süperstar, takım akadaşının final maçındaki performansından fazlasıyla etkilendi.

NE OLDU? Messi'nin Arjantin'i, tüm zamanların en iyi Dünya Kupası performanslarından birine Katar'daki finalde şahitlik etti.

Mbappe, dev finalde hat-trick yaparak maça damga vurmasına rağmen, uzatmanın ardından penaltılara giden karşılaşmada kupayı kazanan tarafta olamadı.

Ve bu dev finalin ardından PSG'den takım arkadaşı olan Messi, Fransız süperstarın performansına değinerek hakkını veriyor.

Ne söylendi?

PSG'nin YouTube kanalına konuşan Messi, "Gerçekten nefes kesici bir finaldi. Kylian'ın performansı da mükemmeldi.

"Bunu anlamlandırmak çok zor; bir finalde üç gol atıp şampiyon olamamak çılgınca bir şeydi.

"Mbappe, zaten Dünya Kupası'nı kazanmış bir futbolcu. Dünya şampiyonu olmanın ne demek olduğunu biliyor.

"2022'deki final, futbol dünyası için güzel bir final oldu.

"Ve şimdi aynı takım için oynayabilmek güzel ve umarım Paris'te harika şeyler yapabiliriz" dedi.

BÜYÜK RESİM: Messi ilk Dünya Kupası'nı kazandı ve Katar'daki göz kamaştırıcı performansıyla turnuvanın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Ve artık PSG'nin süperstarlarından hem Messi hem de Mbappe'nin Dünya Kupası zaferleri var.

Her ikisi de şimdilik, Fransız temsilcisinin lig ve Avrupa zaferlerine odaklanmış durumdalar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantinli oyuncu, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi eleme turu rövanş maçında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecekleri maçta sahada olacak.

Messi, göstereceği performansla PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını sağlamak istiyor.