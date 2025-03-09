Lionel Messi, PSG'deki takım arkadaşına hayatı zindan etmiş! Tam 3 ay boyunca...

Lionel Messi, Arjantinli eski takım arkadaşına Barcelona'ya karşı yaptığı hakaret dolu yorumların ardından sessizlik cezası verdi.

Barcelona efsanesi Messi, 2021 yılında Paris Saint-Germain'e serbest transfer olarak çocukluğunun kulübüne duygusal bir veda etti. Katalan devi ile yollarını ayırmış olsa da efsanevi futbolcu eski kulübüne hâlâ büyük saygı duyuyor. Bu durum, Katalan ekibine hakaret etmesinin ardından Dünya Kupası'nı kazanan Arjantinli yıldız Paredes'e gösterdiği muameleye de yansıdı.

Neler yaşandı?

Olay PSG'nin Şubat 2021'de Barcelona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında meydana geldi. Fransa şampiyonu, Kylian Mbappe'nin hat-trick'i sayesinde maçı 4-1 kazanmıştı. O dönem PSG forması giyen Paredes, takım arkadaşlarını motive etmek için rakibe yönelik aşağılayıcı yorumlarda bulunmuş ve Messi bu konuşmaya kulak misafiri olmuştu. Olayın ardından Arjantinli kaptan, önümüzdeki üç ay boyunca orta saha oyuncusuyla konuşmayı bıraktı.

Paredes ne dedi?

Infobae'ye konuşan Paredes şunları söyledi: "Yaklaşık üç ay boyunca birbirimizle konuşmadık. Gerçekten kötü bir dönem geçirdim. Ertesi gün ona bir mesaj gönderdim, 15 gün sonra da bir mesaj daha. Ona 'Senin için değildi, kırmak istememiştim' dedim. Ama cevap vermedi. Üç ay boyunca cevap vermedi.

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“Üç aydır konuşmuyorduk ve 'Şimdi nasıl tepki vereceğini görmeliyim' diye düşündüm. Ama hayır, bir fenomen, bir fenomen. Antrenman kampına aynı gün geldik, ben biraz erken geldim ve o benim odamda belirdi. Dişlerimi fırçalıyordum, çok erkendi ve üzerime su döktü ve şöyle dedi: 'Bu kadar erken ne yapıyorsun!'"