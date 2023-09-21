Lionel Messi, PSG'de takım arkadaşıyla mı kavga etti? Vitinha'dan açıklama geldi!

- Vitinha'nın Messi ile tartıştığı iddia edildi
- Bu yüzden PSG'den ayrılmak istediği söylendi
- Portekizli bu iddiaları yalanlıyor
NE OLDU? L'Equipe'in haberine göre, 2023 yılının başlarında Paris Saint-Germain antrenmanında Lionel Messi ile Vitinha arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Söylenenlere göre Arjantinli yıldız, Vitinha'ya, "Sadece kötü değilsin, aynı zamanda beni de incitiyorsun" dedi. Bunun ardından Vitinha, PSG'den ayrılmak istedi. Fakat Portekizli oyuncu, bu söylentilerin hepsini yalanlıyor.
NE SÖYLENDİ? Vitinha şunları söyledi: "Genelde basında çıkan hiçbir şeye yorum yapmam ama bu sefer açık olmak zorundayım. Bu iddialar tamamen yalan."
BÜYÜK RESİM: Christophe Galtier döneminde genelde yedek olan Vitinha, istikrarlı performansıyla PSG soyunma odasının kilit figürlerinden birine dönüştü.
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SIRADA NE VAR? Vitinha, PSG'nin Ligue 1'de Marsilya ile oynayacağı maçta iyi formunu sürdürmeyi umarken Lionel Messi, 21 Eylül'deki Toronto maçıyla Inter Miami formasına geri dönebilir.