Lionel Messi, PSG'de takım arkadaşıyla mı kavga etti? Vitinha'dan açıklama geldi!

Vitinha, Paris Saint-Germain antrenmanında Lionel Messi ile kavga ettiği iddialarına açıklık getirdi.

Vitinha'nın Messi ile tartıştığı iddia edildi

Bu yüzden PSG'den ayrılmak istediği söylendi

Portekizli bu iddiaları yalanlıyor

NE OLDU? L'Equipe'in haberine göre, 2023 yılının başlarında Paris Saint-Germain antrenmanında Lionel Messi ile Vitinha arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Söylenenlere göre Arjantinli yıldız, Vitinha'ya, "Sadece kötü değilsin, aynı zamanda beni de incitiyorsun" dedi. Bunun ardından Vitinha, PSG'den ayrılmak istedi. Fakat Portekizli oyuncu, bu söylentilerin hepsini yalanlıyor.

NE SÖYLENDİ? Vitinha şunları söyledi: "Genelde basında çıkan hiçbir şeye yorum yapmam ama bu sefer açık olmak zorundayım. Bu iddialar tamamen yalan."

BÜYÜK RESİM: Christophe Galtier döneminde genelde yedek olan Vitinha, istikrarlı performansıyla PSG soyunma odasının kilit figürlerinden birine dönüştü.

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SIRADA NE VAR? Vitinha, PSG'nin Ligue 1'de Marsilya ile oynayacağı maçta iyi formunu sürdürmeyi umarken Lionel Messi, 21 Eylül'deki Toronto maçıyla Inter Miami formasına geri dönebilir.