Lionel Messi, PSG'de öfkeyle mi karşılanacak? Galtier, Fransa ile alay eden Arjantinlinin dönüşü hakkında konuştu

İdil Erin Tetik
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Lionel Messi PSG 2022-23Getty Images
L. MessiPSGC. GaltierArjantinFransaLigue 1Dünya Kupası

Christophe Galtier, Dünya Kupası galibi Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e döndüğünde olumsuz tepki almayacağından emin.

  • Arjantinli yıldız, Katar'da Fransa'yı mağlup etti
  • Güney Amerika'da coşkulu kutlamalar vardı
  • Messi zaferin ardından Paris'e dönmeye hazırlanıyor

NE OLDU? Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası finalinde kaydettiği iki golle Fransa'yı alt etti. Kylian Mbappe başta olmak üzere rakipleriyle alay eden Messi şimdi Paris ekibine dönmeye hazırlanıyor.

NE SÖYLENDİ? Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncunun kulüpte öfkeyle karşılanıp karşılanmayacağı sorulduğunda Galtier şunları söyledi: "Evde elbette iyi karşılanacak. Parc des Princes'te çok iyi karşılanacağından şüphem yok. Messi bu turnuvadaki davranışlarıyla kupaların en güzelini kazandı. Bu inanılmaz hedefe ulaşmasını göz önüne alarak sezon başından beri takıma neler kazandırdığını hatırlamalıyız."

BÜYÜK RESİM: Galtier, Messi'nin dönüş tarihi hakkında da bilgi verdi: "Onu ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Leo, 3 Ocak'ta bize katılacak."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Lionel Messi World Cup trophy Argentina 2022Getty

Lionel Messi PSG 2022Getty

Christophe Galtier PSG 2022-23Getty Images

SIRADA NE VAR? PSG, 2023'ün ilk maçında Lens'e karşı kaybetti. Şimdi 6 Ocak'ta Fransa Kupası'nda oynayacağı Chateauroux maçını bekliyor.

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