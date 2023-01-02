Lionel Messi, PSG'de öfkeyle mi karşılanacak? Galtier, Fransa ile alay eden Arjantinlinin dönüşü hakkında konuştu

Christophe Galtier, Dünya Kupası galibi Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e döndüğünde olumsuz tepki almayacağından emin.

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Messi zaferin ardından Paris'e dönmeye hazırlanıyor

NE OLDU? Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası finalinde kaydettiği iki golle Fransa'yı alt etti. Kylian Mbappe başta olmak üzere rakipleriyle alay eden Messi şimdi Paris ekibine dönmeye hazırlanıyor.

NE SÖYLENDİ? Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncunun kulüpte öfkeyle karşılanıp karşılanmayacağı sorulduğunda Galtier şunları söyledi: "Evde elbette iyi karşılanacak. Parc des Princes'te çok iyi karşılanacağından şüphem yok. Messi bu turnuvadaki davranışlarıyla kupaların en güzelini kazandı. Bu inanılmaz hedefe ulaşmasını göz önüne alarak sezon başından beri takıma neler kazandırdığını hatırlamalıyız."

BÜYÜK RESİM: Galtier, Messi'nin dönüş tarihi hakkında da bilgi verdi: "Onu ağırlamaktan çok mutlu olacağız. Leo, 3 Ocak'ta bize katılacak."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? PSG, 2023'ün ilk maçında Lens'e karşı kaybetti. Şimdi 6 Ocak'ta Fransa Kupası'nda oynayacağı Chateauroux maçını bekliyor.