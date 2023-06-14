Arjantinli süperstar Messi, saha içerisinde oynamaktan büyük zevk aldığı yıldızları sıraladı.

NE OLDU? Arjantinli efsane Messi, Çinli TTPlus ile yaptığı bir röportajda Katalonya'da geçirdiği inanılmaz dönemler hakkında konuştu.

Ve Barcelona'nın Pep Guardiola, Xavi ve Samuel Eto'o gibi yıldız takım arkadaşlarına saygılarını sundu.

NE SÖYLEDİLER: Messi, "[Guardiola] ile hala iletişim halindeyim. Bu kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanması, onun dünyanın en iyi teknik direktörü olduğunu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hak ettiğini gösteriyor" dedi.

Öte yandan Lionel Messi, saha içerisinde oynamaktan en fazla keyif aldığı futbolcuları şöyle sıraladı: "[Luis] Suarez, Xavi, Neymar, Eto'o..."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin eski kulübüne hala çok sevgisi var, ancak Barça patronu Xavi'nin büyük isteği bile onu La Liga şampiyonlarına geri döndürmeye yetmedi.

Bunun yerine, bir sonraki mücadelesi Inter Miami ile MLS'de olacak. Bu transfer hamlesinin onu Avrupa'dan uzaklaştıracak olması 2023 Ballon d'Or'u kazanmasını oldukça zorlaştırabilir. Ancak Arjantinli süperstara göre, gıpta ile bakılan bu bireysel ödül artık önemli değil.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Marca

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