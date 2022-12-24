Lionel Messi'nin yüzü, Arjantin banknotlarında yer alacak mı? Merkez Bankası iddialara yanıt verdi

İdil Erin Tetik
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Lionel Messi bank noteGetty
L. MessiArjantinPSGDünya Kupası

Dünya Kupası galibi olan Lionel Messi, Arjantin için milli bir kahraman olabilir ancak ülkesinin paralarında yer almayacak.

  • Arjantin, Katar'da Dünya Kupası zaferini yaşadı
  • Tüm zamanların en iyi oyuncularından biri kupa koleksiyonunu tamamladı
  • Güney Amerika'da kutlamalar sürüyor

NE OLDU? Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferinin ardından, Lionel Messi'nin yüzünün ülkenin banknotlarına basılacağı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, Messi'nin yüzü 1.000 Arjantin Pesosu'nun üzerine basılmış gibi görünüyordu. Arjantin Merkez Bankası'ndan iddialara yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Arjantin Merkez Bankası'nın Halkla İlişkiler bölümünden üst düzey yönetici Fernando Alonso, BOOM'a şunları söyledi: "Bu iddialar gerçek değil. Bu konu gündemimizde yok."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin yüzü banknotlarda yer almasa da onun duvar fotoğrafları, Buenos Aires sokaklarını süslemeye başladı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Lionel Messi World Cup trophy Argentina 2022Getty

Lionel Messi Argentina 2022 World Cup finalGetty

SIRADA NE VAR? Messi belki de son turnuvasında Dünya Kupası zaferini tattı. Şimdi sıra PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratmada.

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