Lionel Messi'nin yüzü, Arjantin banknotlarında yer alacak mı? Merkez Bankası iddialara yanıt verdi

Dünya Kupası galibi olan Lionel Messi, Arjantin için milli bir kahraman olabilir ancak ülkesinin paralarında yer almayacak.

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NE OLDU? Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferinin ardından, Lionel Messi'nin yüzünün ülkenin banknotlarına basılacağı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, Messi'nin yüzü 1.000 Arjantin Pesosu'nun üzerine basılmış gibi görünüyordu. Arjantin Merkez Bankası'ndan iddialara yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Arjantin Merkez Bankası'nın Halkla İlişkiler bölümünden üst düzey yönetici Fernando Alonso, BOOM'a şunları söyledi: "Bu iddialar gerçek değil. Bu konu gündemimizde yok."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin yüzü banknotlarda yer almasa da onun duvar fotoğrafları, Buenos Aires sokaklarını süslemeye başladı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Messi belki de son turnuvasında Dünya Kupası zaferini tattı. Şimdi sıra PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratmada.