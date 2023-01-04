Lionel Messi'nin tarihi Instagram paylaşımındaki Dünya Kupası sahte çıktı

Arjantin kaptanı Lionel Messi'nin Instagram tarihinin en fazla beğenisini alan Dünya Kupası paylaşımındaki kupa sahte çıktı.

Messi, Arjantin ile 2022'de dünya şampiyonu oldu

Dünya Kupası ile olan fotoğrafı, Instagram tarihinin en çok beğenisini aldı

Ancak o kupa sahte çıktı

NE OLDU? Arjantin kaptanı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda ülkesini 36 yıl sonra zafere ulaştırdı. 35 yaşındaki oyuncu, kutlamalar sırasında Dünya Kupası'nı kaldırırken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı. Messi'nin bu resmi ise tarihi rekor kırdı. Daha önce World Record Egg'e (Dünya rekortmeni yumurta) ait rekoru kıran fotoğraf 74 milyondan fazla beğeni aldı. Ancak Messi, kaldırdığı kupanın fake olduğunu anlayamadı. Kupanın sahte olduğunu ise ona daha sonra Angel di Maria söyledi. Aslında Arjantinli bir çiftin getirdiği kupa, oyuncuların imzalaması için sahaya gönderilmişti.

NE SÖYLENDİ? Çocuklarıyla birlikte maçta bulunan Paula ve Manuel adlı bir çift, kupanın kendi kupalarının kopyası olduğunu iddia etti. Arjantin gazetesi Clarin'e konuşan Paula şunları söyledi: "Kupa öncesi bir kupa yaptırdık. Kupa orjinal ağırlığındaydı ve altın renge boyandı. Amaç oyuncuların kupayı imzalamalarıydı. Ancak kupa sahaya üç kez götürüldü. İlk olarak Paredes'in bir akrabası aldı ve o imzaladı. Daha sonra oyuncuların aileleri istedi ve onlar da kupayla fotoğraf çekildiler. Oyuncu yakınları bana "Kupayı kaybettin" dediler."

"Eğlendik ama geri istedik. Bir kaç oyuncuya "Paredes'in elindeki kupa bizim" dedik. Lautaro Martinez getirdi ve imzaladı. Fotoğraflara baktığımızda Lionel Messi'nin kupamızı kaldırdığını anladık. Özellikle alt kısımlardaki detaylardan bunu anladık. Bu kupanın bizim olduğunu doğruluyordu. Hatta Messi'nin eşi Antonella ve çocuklarından biri de kupayı kaldırdı"

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? PSG, 2023'ün ilk maçında Lens'e karşı kaybetti. Şimdi 6 Ocak'ta Fransa Kupası'nda oynayacağı Chateauroux maçını bekliyor.