Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan transfer için aldığı teklif 500 milyon euro'ya yükseldi

İdil Erin Tetik
Lionel Messi Argentina Croatia 2022 World CupGetty
L. MessiBarcelonaTransfersPSGAl HilalLigue 1Pro Lig

Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan aldığı transfer teklifi 500 milyon euroya (£435m/$541m) yükseldi.

  • Arjantinli yıldız sezon sonunda serbest olacak
  • Camp Nou'ya döneceği konuşuluyordu
  • Suudi Arabistan'dan rekor bir teklif geldi

NE OLDU? Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain ile iki yıllık sözleşmesinin sonuna yaklaşırken geleceğine dair karar verme aşamasında. Parc des Princes'te yola devam etmek için henüz sözleşme uzatmadı ve sezon sonunda serbest bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK RESİM: Cadena Ser'in haberine göre, Lionel Messi, Barcelona'ya döneceği dedikodularının ortasında Al Hilal'den yılda 500 milyon euro'luk teklif aldı.

DAHA FAZLASI: Lionel Messi'nin Barcelona'ya döneceği de iddia edilirken söylentilere göre Arjantinli yıldız kararını Mayıs ayı sonunda verecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Lionel Messi PSG 2022-23Getty

Lionel Messi World Cup trophy Argentina 2022Getty

Lionel Messi BarcelonaGetty

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