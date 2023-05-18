Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan aldığı transfer teklifi 500 milyon euroya (£435m/$541m) yükseldi.

Arjantinli yıldız sezon sonunda serbest olacak

Camp Nou'ya döneceği konuşuluyordu

Suudi Arabistan'dan rekor bir teklif geldi

NE OLDU? Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain ile iki yıllık sözleşmesinin sonuna yaklaşırken geleceğine dair karar verme aşamasında. Parc des Princes'te yola devam etmek için henüz sözleşme uzatmadı ve sezon sonunda serbest bir oyuncu olmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK RESİM: Cadena Ser'in haberine göre, Lionel Messi, Barcelona'ya döneceği dedikodularının ortasında Al Hilal'den yılda 500 milyon euro'luk teklif aldı.

DAHA FAZLASI: Lionel Messi'nin Barcelona'ya döneceği de iddia edilirken söylentilere göre Arjantinli yıldız kararını Mayıs ayı sonunda verecek.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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