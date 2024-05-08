Lionel Messi'nin peçeteye imzaladığı ilk sözleşme şok bir fiyata satışa çıkıyor

Lionel Messi'nin çocukluk yıllarında peçeteye imzaladığı ilk sözleşmesi açık artırmada şok bir fiyata satışa çıkıyor.

Messi ilk imzasını 2000 yılında atmıştı

Sözleşmenin yazılı olduğu peçete açık artırmaya çıkıyor

Büyük bir miktara satılacak

NE OLDU? Lionel Messi'nin henüz 13 yaşındayken Barcelona ile imzaladığı bir peçetenin üzerine yazılan sözleşme Londra'da açık artırmayla satılacak. 300 bin sterlin'den fazla gelir elde etmesi beklenen peçetenin 500 bin sterlin'e yani yaklaşık 20 milyon liraya satılabileceği tahmin ediliyor.

BÜYÜK RESİM: Barcelona, Lionel Messi ile henüz 13 yaşında prensipte anlaşmıştı ancak devrede Real Madrid'de vardı. Barcelona yöneticileri, Messi'yi kaçırmamak için transferi bir akşam yemeğinde görüşürken resmileştirmek istedi ve bir peçeteye sözleşme hazırladılar.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? MLS'teki son maçında New York Red Bulls'u 6-2 mağlup eden Inter Miami, Doğu Konferansı'nda 24 puanla ilk sırada yer alıyor. NY Red Bulls maçında Lionel Messi karşılaşmayı 1 gol ve 5 asistle tamamladı. Böylece Arjantinli yıldız bu sezonki gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 11'e yükseltti.

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SIRADA NE VAR? Barcelona'daki kariyerinde dünyanın en iyi oyuncularından birine dönüşen Lionel Messi son olarak Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazandı. Arjantinli yıldız şimdilerde Inter Miami'ye maç kazandıracağı goller atmayı umuyor.