Lionel Messi'nin oğlu Thiago, Erling Haaland ile Kylian Mbappe arasında seçimini yaptı

Arjantinli efsanenin oğlu dünya futbolunda önümüzdeki 15 yıla damga vurması beklenen iki isim arasında tercihini yaptı.

Avrupa futboluna vurduğu damganın ardından kariyerini MLS takımlarından Inter Miami’de sürdüren Lionel Messi’nin oğlu Thiago, futbol dünyasında gelecek yıllara damgasını vurması beklenen Erling Haaland mı yoksa Kylian Mbappe mi tartışmasında tarafını seçti. Her iki oyuncunun da büyük yeteneklere sahip olduğunu belirten Thiago, Norveçli yıldızı seçti.

Thiago ne söyledi?

Her iki oyuncunun da kendine has bir stile sahip olduğunun altını çizen Thiago, “Birini seçmem gerekirse Haaland’ı tercih ederim çünkü onun oyununu her zaman sevdim” dedi.

EURO 2024 oynanırken Norveç’in turnuvaya katılamaması nedeniyle tatilde bulunan 23 yaşındaki oyuncu son birkaç haftadır arkadaşlarıyla birlikte Güney Fransa’da güneşin adını çıkartıyordu.



Manchester City'den takım arkadaşı Oscar Bobb ve Arsenal kaptanı Martin Odegaard ile birlikte Norveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde edemeyen Haaland, Manchester City’e transfer olmasının ardından her iki sezonda da Premier Lig’de hem gol krallığı hem de şampiyonluk yaşayarak Ada futboluna adeta damga vurdu.