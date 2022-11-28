Lionel Messi'nin menajerleri, MLS ekibi Inter Miami transfer iddialarına yanıt verdi
- Messi, PSG ile sözleşmesinin son yılında
- Sezon sonunda serbest oyuncu olacak yıldız için MLS iddiaları gündeme geldi
- Arjantinlinin menajerleri söylentileri yalanladı
NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncu, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin son yılında ve sözleşme uzatmazsa 2023 yazında serbest olacak. Arjantinli yıldızın, David Beckham'ın ortağı olduğu MLS ekibi Inter Miami'ye imza atacağı iddia edildi.
NE SÖYLENDİ? CNN'e konuşan Lionel Messi'nin menajeri Marcelo Mendez, şunları söyledi: "Bu tamamen yalan bir haber. Lionel Messi'nin gelecek sezon Inter Miami'ye katılması için herhangi bir görüşme olmadı."
BÜYÜK RESİM: Mendez, Barcelona efsanesinin Inter Miami ile görüştüğü iddialarını kabul etmedi ancak Arjantinli yıldız daha önceki açıklamalarında Amerika'da oynamayı çekici bulduğunu söylemişti: "Bir gün ABD'de oynamak isterim. Bu, her zaman hayallerimden biri olmuştu."
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
SIRADA NE VAR? Lionel Messi şu anda Arjantin ile Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Muhtemelen son turnuvasında oynayan oyuncu, ülkesiyle gruptan çıkmayı hedefliyor ve 30 Kasım'da gruptaki son maçlarında Polonya ile karşılaşacaklar.
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