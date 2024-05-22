Lionel Messi'nin lakabı artık Arda Güler'in: Dünya onu bu lakapla konuşuyor

Real Madrid formasıyla 6 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu olan Arda Güler'e İspanyollar, Lionel Messi'nin lakabını yakıştırdı.

Arda Güler, Real Madrid formasıyla 6 gole ulaştı

21. yüzyılda La Liga'da bir maçta iki gol atan en genç oyuncu oldu

780 dakikada 6 gole ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı

NE OLDU? Arda Güler, İspanya'da Lionel Messi'nin lakabıyla manşetlere taşındı. Ülkenin önemli kuruluşlarından El Pais'in Arda Güler için özel bir makale kaleme aldı ve makalede Arda'ya Lionel Messi ile özdeşleşen "Uzaylı" benzetmesi yapıldı.

NE SÖYLENDİ? "Uzaylı Arda Güler'in maksimum verimliliği" manşetiyle yazılan makalede Arda Güler'in sınırlı sürede verdiği büyük katkıya dikkat çekildi. El Debate ise, "Madrid elması Arda, ligin en iyi skor ortalamasına sahip" manşetiyle Arda Güler'in yüksek verimliliğinin kaleme alındığı bir haber yayınladı.

BÜYÜK RESİM: La Liga'da 373 dakikada 6 gol atma başarısı gösteren Arda Güler, 6 gole 436 dakikada ulaşan Ronaldo, 605 dakikada erişen Ronaldo Nazario, 749 dakikada bulan Raul ve La Liga tarihinin en golcüsü olan ve 780 dakikada 6 gole ulaşan Lionel Messi'yi geride bıraktı.

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DAHA FAZLASI: Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını 12 maçta 440 dakika giydi. 19 yaşındaki oyuncu her 74 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.