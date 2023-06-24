Lionel Messi'nin Kylian Mbappe'ye Paris Saint-Germain'den ayrılması için yaptığı çağrıya rağmen PSG, Arjantinliyi unutmadı.

Messi, 36 yaşına bastı

Miami'ye transfer oldu

Mbappe'ye PSG'den ayrılması için çağrıda bulundu

NE OLDU? Paris Saint-Germain'den ayrılarak Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi'nin Kylian Mbappe'ye de takımdan ayrılması için tavsiye verdiği ortaya çıktı. Ancak bu söylentilere rağmen PSG, Arjantinli yıldızın doğum gününü atlamadı ve resmi hesaptan 36. yaş gününü kutladılar.

BÜYÜK RESİM: İddialara göre Lionel Messi, Kylian Mbappe'ye şunları söyledi: "Senin Barça'ya gitmeni istiyorum. Ama eğer Real Madrid'e gitmek istiyorsan, o zaman gitmelisin. Senin gerçek kariyerin için uygun bir tercih olacağını düşünüyorum."