Fransız yıldız Griezmann, Lionel Messi'nin MLS transferinden etkilenmiş gibi görünüyor.

NE OLDU? Messi'nin MLS takımı Inter Miami'ye katılacağını açıklamasının ardından Griezmann, Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer olmak istediğini açıkladı.

İkili bir süre Barcelona'da birlikte oynadı ve Griezmann, daha Avrupa'da kalmayı planlasa da gelecekte bir noktada ABD'de oynamanın cazibesine kapılabileceğini ifade ediyor.

NE SÖYLEDİLER: 32 yaşındaki oyuncu, bir basın toplantısında olası bir MLS transfer hakkında kendisine soru sorulduğunda, "Bu benim hayalim" dedi ve şunları ekledi:

"Oraya gittiğimde mümkün olan en iyi koşulların olmasını istiyorum, ancak bu kesinlikle gelecekte benim için gerçekleşmesini istediğim bir hayal..."

BÜYÜK RESİM: 2018 yılında Dünya Kupası zaferi yaşayan Fransız yıldız, Atletico Madrid ile etkileyici bir bireysel sezonun keyfini çıkardı.

Ve La Liga'da 15 gol atarak takımının ligi üçüncü sırada bitirmesine yardımcı oldu.

Griezmann, ilk olarak 2021'de Barça'dan kiralık olarak Atletico'ya döndü ve bu transfer, kulübün 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemekten başarıyla kaçındığı Ekim ayında kalıcı hale getirildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Web Atlético de Madrid

GRIEZMANN İÇİN SIRADA NE VAR? Griezmann, şu anda Euro 2024 elemeleri için Fransa Milli Takımı'nın Pazartesi günü Yunanistan ile oynayacağı mücadeleye hazırlanıyor.