Arjantinli eski golcü, final maçında sahaya giren Nusret hakkında konuştu.

NE OLDU? Arjantin'in geçen ayki tarihi Dünya Kupası galibiyetinin ardından Aguero, maçın son düdüğündeen sonra kutlama sahnelerinde ortaya çıkan tartışmalı bir anı anlattı.

Ünlü Türk şef 'Salt Bae' lakaplı Nusret Gökçe, Arjantin'in Fransa'yı finalde mağlup etmesinin ardından sahaya çıktı ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Birçok kişi tarafından eleştirilen Nusret, Arjantin'in kutlamalarını mahvettiği gerekçesiyle tepki çekti.

Tangocular'ın eski golcüsü Aguero, kutlamalar sırasında bu olaya dair görüşlerini paylaştı.

NE SÖYLEDİLER: Manchester City'nin eski forvet oyuncusu, Via Stake'e şöyle açıkladı:

"Sosyal medyada [Salt Bae hakkında] yorumları birkaç gün sonra gördüm. Nusret'i sahaya çıktığında gördüm ve olayı tam olarak kanıksayamadım. Aslında, onu tam olarak fark edemedim bile...

"Çünkü, biz final maçından sonra zafer sarhoşuyduk ve kendimizden geçmiştik.

"Birkaç saat sonra bile onun sahada olduğunu anlayamadım. Kutlama yapıyorduk. Bizim için uzun yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi.

"Bunu fark edemeyecek kadar derin duygular yaşıyorduk."

BÜYÜK RESİM: Salt Bae, kupayı tutarken resmedildi ve oldukça garip koşullarda oyuncularla sarmaş dolaş oldu.

Messi'nin en iyi dostu ve eski oda arkadaşı Aguero, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli olmak zorunda kalmasaydı, muhtemelen o da turnuvada oynayacaktı.

"Ne yazık ki kalp rahatsızlığım, beni erken emekli olmaya zorladı. Bu yüzden kadroda yer bulamadım.

"Kendimi, bunun bir parçası olarak hissettim ve takım arkadaşlarım da öyle hissetmemi sağladı.

"Elimden geldiği kadarıyla onların yanında olmaya çalıştım ve soyunma odasındaki iklimi olumlu hale getirmek için çabaladım."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Aguero, futboldan sonra yeni yollar keşfetmeye devam ediyor ve Twitch'te düzenli olarak yayıncılık yapıyor.

Nusret ise restoran işletmecisi olarak hayatına devam ediyor.

Ve muhtemelen, bir daha Dünya Kupası finalindeki görüntülerine benzer fotoğrafların içinde yer alamayacak.