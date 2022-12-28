Lionel Messi'nin Dünya Kupası zaferi yaşadığı Katar'da kaldığı otel odası müze olacak

Arjantin kaptanı ve Dünya Kupası galibi Lionel Messi'nin Katar'da kaldığı otel odası ufak bir müzeye dönüştürülecek.

Messi'nin Katar'daki otel odası müşterilere kapatıldı

Oda müze yapılacak

PSG yıldızının eşyaları yer alacak

NE OLDU? Katar Haber Ajansı QNA'nın bilgilerine göre, 2022 Dünya Kupası'nda zafer yaşayan Lionel Messi'nin Katar'da kaldığı ve Sergio Agüero ile paylaştığı otel odası artık müşterilere kapatıldı. Oda Messi'nin eşyalarının bulunduğu bir müzeye dönüştürülecek.

BÜYÜK RESİM: Arjantin, 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı zafer yaşarken Lionel Messi de turnuvadaki ilk kupasını kaldırdı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda biten Lionel Messi muhtemelen PSG ile sözleşme yenileyecek.