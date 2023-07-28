Arjantinli süperstar Messi'nin yaşadığı gol sevinçleri de büyük bir merak konusu...

NE OLDU? Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni kulübünde ani bir etki yarattı ve iki maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

Atlanta United ile Ligler Kupası karşılaşmasındaki ilk maçında golü attığında kenara döndü ve kenardakilere doğru kolunu uzatarak gol sevincini yaşadı.

Pek çok kişi bunu, onu Amerika'ya götüren Inter Miami'nin ortak sahibi Beckham'a karşı alaycı bir mesaj olarak değerlendirdi, ancak karısı farklı bir hikaye anlattı.

Instagram

BÜYÜK RESİM: Antonela, Instagram'daki bir gönderisinde Messi'nin kalabalığın içinde bulunan oğulları Thiago, Ciro ve Mateo'ya el hareketi yaptığını açıkladı.

Thiago'nun büyük bir Marvel hayranı olduğu ve Thor'un en sevdiği karakter olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle Messi, yaptığı gol sevincinde elini uzatarak Asgardia'nın gök gürültüsü tanrısına saygılarını sunuyordu.

SIRADA NE VAR? Messi, gol sevincinin ardından Inter Miami'nin coşkulu taraftarları arasında görülen çocuklarının tepkisiyle gülümserken görüldü.

Messi'nin ilerleyen süreçte de bu tür bir gol sevincini yapacağı tahmin ediliyor.