Lionel Messi’nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti

Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Bunu birden fazla Arjantin medyası duyurdu. Lionel Messi'nin babası bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Haziran ayında Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Arjantin adına Cezayir'e karşı gol attıktan sonra gözle görülür şekilde duygulanmıştı. Karşılaşmanın ardından buna ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “Neden ağladım? Bunun futbolla hiçbir ilgisi yoktu. Birkaç zor gün geçirdim.”

Bu durum çok sayıda spekülasyona yol açtı. Birden fazla medya kuruluşu bunun babasının sağlık durumuyla ilgili olduğunu bildirdi, ancak tam olarak ne olduğu konusunda farklı haberler dolaştı.

Bu nedenle Messi ailesi o dönemde bir açıklama yapmaya karar verdi. Açıklama, “Messi ailesi, Jorge Messi'nin şu anda sağlık sorunları yaşadığını bildirir. Kendisi şu anda tıbbi gözetim altında ve iyi şekilde iyileşiyor” sözleriyle başladı.

“Ailenin kesinlikle özel bir meselesinin bazı kişiler tarafından ne kadar duyarsız, saygısız ve mahremiyetten uzak bir şekilde ele alındığı göz önüne alındığında, son saatlerde ortaya çıkan haberler, söylentiler ve spekülasyonlar karşısında aile derin endişesini dile getirmek istemektedir.”

“Aldığımız sevgi, saygı ve endişe ifadelerini içtenlikle takdir ediyoruz ve bu süreç boyunca Jorge'nin, ayrıca tüm ailesinin mahremiyetine, gizliliğine ve kişisel alanına saygı gösterilmesini rica ediyoruz” ifadeleri de yer aldı.

Temmuz ayının sonunda Lionel Messi, Major League Soccer'ın (MLS) All-Star maçına da katılmamış, muhtemelen babasını ziyaret etmek için bunu tercih etmişti. Birkaç gün sonra ise bir MLS maçında yeniden forma giydi.