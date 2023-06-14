Arjantinli süperstar Messi, bir sonraki Dünya Kupası'nda olmayacağına dair karar verdiğini açıklamıştı.

NE OLDU? Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kaptanı Lionel Messi, Salı günü bomba gibi bir röportajla 2026 yılındaki turnuvada yer almayacağını duyurdu.

Arjantin Teknik Direktörü Scaloni, zamanlamanın doğru olduğunu düşünüyor, ama Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuva sonunda Messi'ye kapıyı kapatmayacak.

NE SÖYLEDİLER: Perşembe günü Avustralya ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Scaloni, gazetecilere şunları söyledi: "Açıklamaları bana çok ihtiyatlı geldi ve yalan söylemiyor. Gayet gerçekçi...

"Gerçek şu ki neler olacağını göreceğiz. Biz, onun gelişimini takip edeceğiz ve bence yapılacak mantıklı şey bu.

"Dünya Kupası'nın başlamasına daha çok zaman var ve o çok temkinli. Önemli olan kendini iyi hissetmesi ve oynamak istemesi...

"Zaman geçtikçe biz onun nasıl olduğunu göreceğiz ve kendini buna hazır hissedip hissetmediğini Messi de görecek. Önemli olan da bu, çünkü bugün ve on yıl sonra nasıl futbol oynanacağını tahmin edemiyoruz."

"Özellikle Messi'nin Socceroos'a karşı potansiyel oynama süresi sorulduğunda Scaloni, "Prensipte tüm maç, ama göreceğiz. O, her zaman benim takımımda oynadı."

Arjantinli süperstarın, 2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağını hep birlikte göreceğiz, ancak onun yakın zamanda milli takımı bırakmayacağı da kesin...

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