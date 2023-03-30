Efsane oyuncu, aldıkları yenilginin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

NE OLDU? Fransa formasıyla 59 maça çıkan Evra, Dünya Kupası finalinin son derece duygusal bir olay olduğunu itiraf etti.

Ve Fransızların dramatik bir şekilde penaltılarla kaybettikleri maçın ardından Evra, arabasına koşarak gözyaşlarına hakim olamadı.

NE DEDİLER: Manchester United'ın efsane oyuncularında olan Evra, RMC'ye şu ifadeleri kullandı:

"Maçı canlı izledim ve gözyaşlarımı tutamadım. Yenilmemizi gerçekten beklemiyordum.

"Fransa-Arjantin maçının ardından şunu söylemem gerekiyor ki doğruca arabama gittim ve hüngür hüngür ağladım.

"Üç gün boyunca acı çektim. Kendi kendime, 'Patrice, Fransa takımını sevdiğini biliyorum' dedim...

"Ama bu beni cidden çok incitti ve sonrasında, durumu kabullenerek Fransa Milli Takımı'nın performansına şapka çıkardım."

41 yaşındaki Fransız yıldız, Mbappe'ye de sempati duyduğunu gizlemedi:

"Kylian hat-trick yaptı. Düşünsenize, finalde üç gol atıyorsunuz ve finali kazanamıyorsunuz. Bu, gerçekten inanılması güç bir durum!"

BÜYÜK RESİM: Fransa, oldukça çekişmeli anlara sahne olan 2022 Dünya Kupası finalinde, penaltı atışları sonrasında Arjantin'e yenildi.

Mbappe, inanılmaz bir oyun sergileyerek hat-trick yapmasına rağmen Lionel Messi'nin Arjantin'i kupaya ulaşan taraf oldu ve Evra gibi, milyonlarca Fransızı gözyaşlarına boğdu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty

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SIRADA NE VAR? Fransa, Euro 2024 elemelerine üst üste aldığı iki galibiyetle başladı.

Ve dev turnuvada yer almak için avantajlı bir noktaya ulaşarak Haziran ayında oynayacağı diğer maçları beklemeye başladı.