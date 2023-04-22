Lionel Messi, Ligue 1'de yalnızca iki oyuncunun başardığı bir rekoru kırdı

Lionel Messi 35 yaşında ancak bu onun her geçen gün yeni bir rekor kırmasını engellemiyor.

Messi'nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Ancak durmaya niyeti yok

Yeni bir rekor daha kırdı

NE OLDU? Paris Saint-Germain ile kontratı sezon sonunda sona eren Lionel Messi'nin performansından ödün vermeye niyeti yok. Angers'a karşı Kylian Mbappe'nin golünü hazırlayan Arjantinli yıldız, yeni bir rekor kırdı.

LIONEL MESSI NE BAŞARDI? OptaJean'in verilerine göre, 2006/07 sezonundan bu yana Ligue 1'de tek bir sezonda 15 gol ve 15 asist barajını geçen artık üç isim var: Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Eden Hazard. 2011/12 sezonunda 20 gol, 16 asiste imza atan Eden Hazard ile geçen sezonu 28 gol, 17 asistle tamamlayan Kylian Mbappe'ye Lionel Messi de katıldı.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, PSG taraftarlarının sık sık eleştirisine maruz kalsa da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Arjantinli yıldızın gelecek sezon çocukluk kulübü Barcelona'ya döneceği konuşuluyor.