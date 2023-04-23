Arjantinli süperstar Messi'nin, ödüllere doyma niyeti şimdilik yok...

NE OLDU? Messi'nin çok sevdiği Barcelona'ya geri dönme potansiyeliyle ilgili spekülasyonlar son günlerde bir hayli arttı.

Ancak, 2022 Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) Ödülleri'nde Avrupa'daki transfer söylentilerine şimdilik ara verildi.

Messi, üç kupanın daha sahibi olarak IFFHS Dünyanın En İyi Oyuncusu, IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu ve IFFHS Dünyanın En İyi Uluslararası Golü'nü atan futbolcusu seçildi.

Arjantinli süperstar, aldığı ödüllerin ardından Instagram'da yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'ndan (IFFHS) 2022 için bu üç ödülü almak bir onurdur... Teşekkürler!"

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Paris'e transfer olduğundan beri Barcelona'daki ışıltılı kulüp performansını pek de yansıtmamış olabilir.

Ancak, gol sayısı hala dikkat çekici ve 2022-23'te imajını tartışmalı bir şekilde hâlâ geliştirebiliyor ve oyun tarihinin en büyük futbolcusu olarak lanse ediliyor.

Göz kamaştırıcı yeteneği ve liderlik becerileri, Arjantin'in ikonik Dünya Kupası galibiyetinin merkezinde yer almasını sağladı.

MESSI İÇİN SIRADA NE OLACAK? Messi bu yaz PSG'den ayrılacak ve 35 yaşındaki Arjantinli efsanenin İspanya'ya dramatik bir dönüş yapıp yapmayacağı konusunda son sözü Barcelona başkanı Joan Laporta söyleyecek.

Öte yandan Inter Miami, PSG'nin yıldızıyla yoğun bir şekilde ilgileniyor ve bu nedenle Lionel Messi'nin gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği henüz belli değil.