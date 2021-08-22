David Beckham büyük transferi gerçekleştirmek için PSG'nin yıldızıyla temasa geçti.

21 yılın ardından Barcelona defterini kapatan Lionel Messi, PSG'ye imza attı ancak talipleri hala kapıda.

MLS ekiplerinden Inter Miami'nin sahibi David Beckham'ın Arjantinli yıldızı emekli olmadan önce takıma kazandırmak istediği biliniyor.

Yatırımlarına Miami'de devam eden Messi, Paris ekibiyle ayrılık yaşayabilir.

David Beckham, Messi ile temasta

Mirror'ın haberine göre; David Beckham kariyerini Inter Miami'de sonlandırmasını istediği Lionel Messi ile sürekli temas halinde.

Güney Florida'ya bir süperstar getirme sözü veren Inter Miami'nin sahibi Messi'yi sıkı tutuyor.

Miami'de lüks bir çatı katı dairesi satın alan Messi, Fransa yolculuğunun ardından planlarını hazırladı bile.

Messi'ye futbola MLS'te veda etmesi halinde David Beckham'a sunulduğu gibi bir takım satın alma hakkı sunulacak.

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Phil Neville'in önderliğinde Inter Miami, sezon finallerine katılmak için mücadele veriyor ve Beckham kulübün kaderini değiştirmeye yardımcı olabilecek büyük isimleri getirmeye kararlı.

Beckham, Arjantinli yıldız Messi'nin yanı sıra Cristiano Ronaldo'nun da peşinde.

Lionel Messi ise PSG'ye transferinin ardından ilk maçına henüz çıkmadı.

34 yaşındaki oyuncu, Paris ekibinin Reims karşısındaki mücadelesinde ilk rolünü alabilir.

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