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Rian Rosendaal

Çeviri:

Lionel Messi, Inter Miami formasıyla sihirli sınıra yaklaşıyor

Inter Miami CF - Cruz Azul
Inter Miami CF
Cruz Azul
Campeones Cup
L. Messi

Lionel Messi, cumartesiyi pazara bağlayan gece Inter Miami adına gol attı. Bu gol galibiyeti getirecek gibi görünüyordu, ancak Nashville'in başka planları vardı. MLS Doğu Konferansı lideri, uzatma dakikalarında skoru eşitledi: 2-2.

Inter Miami, Nashville ile oynanan zirve maçı öncesinde son altı karşılaşmasının yalnızca birini kazanmıştı. Bu nedenle Messi ve arkadaşları, liderlik yarışında ciddi şekilde geriye düştü.

Ev sahibi ekip, daha dördüncü dakikada geriye düştü ancak Messi'nin golü de dahil olmak üzere işleri yoluna koydu. Arjantinli yıldız, ceza sahası çizgisinin hemen dışından ağları havalandırdı. Bu, Inter Miami formasıyla çıktığı 114 maçtaki 99. golü oldu.

Inter Miami sonunda yeniden kazanacak gibi görünüyordu. Bu yüzden Sam Surridge'in uzatma dakikalarında 2-2'yi kaydetmesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bu sonuçla Nashville, Florida temsilcisinin dokuz puan önünde kalmayı sürdürdü ve normal sezonun bitimine dokuz hafta kaldı.

Messi, 2026 MLS sezonunda attığı 19 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alıyor. Ayrıca 39 yaşındaki oyun kurucu, üst üste üçüncü sezonda da ABD'de en az on gol kaydetmiş oldu.

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