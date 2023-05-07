Arjantinli süperstar Messi'yle ilgilenen Al Hilal'in hocası transfer sürecine vurgu yaptı.

NE OLDU? Yedi kez Ballon d'Or kazanan efsanevi Arjantinli oyuncu, Fransa'daki kontratı bittiğinde serbest oyuncu olarak PSG'den ayrılabilecek.

Ve Lionel Messi'nin, önümüzdeki yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain ile bağlarını koparması bekleniyor.

Arjantinli süperstar için Barcelona ve MLS ekiplerinin devrede olduğu bildirilirken Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den 506 milyon Dolar'lık bir transfer teklifi alacağı bildiriliyor.

2022 Dünya Kupası zaferi yaşayan Messi'nin, yeniden ezeli rakibi Cristiano Ronaldo ile bir araya gelme olasılığı bulunuyor.

Portekizli süperstar, Arabistan'a alışmış gibi görünüyor ve Al-Nassr ile şampiyonluk mücadelesi veriyor.

NE DEDİLER: 12 Mayıs'ta Al-Wehda ile oynayacakları Kral Kupası final karşılaşmasına takımını hazırlayan Al-Hilal Teknik Direktörü Diaz, Messi hakkında gazetecilere şunları söyledi:

“Şimdi maça odaklandık ve önümüzde kazanmamız gereken bir final maçımız var.

"Final maçını oynadıktan sonra Messi'yle ilgili neler olacağını hep birlikte göreceğiz!"

BÜYÜK RESİM: Barcelona, Messi'nin temsilcileriyle görüştüklerini ve onu tekrardan Camp Nou'ya getirmek istediklerine dair planlarını kabul etti.

Ancak La Liga devinin ekonomik olarak sıkıntılı dönemi devam ediyor ve bu durum, Messi ile yeniden sözleşme imzalama ihtimallerini zorlaştırıyor.

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SIRADA NE VAR? David Beckham'ın ortak sahibi olduğu Inter Miami de uzun süredir Messi'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak Arabistan'ın Messi'ye sağlayacağı şartlar, 35 yaşındaki yıldızın Amerika'ya gitme ihtimalini zorlaştırıyor.