Son yıllarda futbolcuların değeri bir hayli artarken 2023'ün en değerli ilk 11'ine birlikte göz atalım.

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NE OLDU? Kulüpler arasındaki rekabet, endüstriyel dünyanın kollarına kendini bırakırken futbolcuların değeri de bir hayli yükseldi. Transfermarkt, 2023'ün en değerli ilk 11'ini açıkladı.

2023'ÜN EN DEĞERLİ İLK 11'İ NASIL? Real Madrid'in kalecisi Courtois, 60 milyon euro'luk değerliyle kaleyi korurken Gvardiol (75 milyon euro), Dias (75 milyon euro) ve De Ligt (75 milyon euro) ona savunmada yardım ediyorlar. Pedri (100 milyon euro), Bellingham (120 milyon euro) ve Musiala (110 milyon euro) ise bu değerli kadronun orta sahasında yer alıyorlar. Vinicius Junior (120 milyon euro) ve Bukayo Saka (100 milyon euro) ise Kylian Mbappe (180 milyon euro) ile Erling Haaland'a (170 milyon euro) destek olmak için hücumda bekliyorlar.

İşte 2023'ün en değerli ilk 11'i