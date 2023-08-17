Lionel Messi en iyisi olmak için Haaland ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor

Lionel Messi 2022/23 sezonunun en iyisi olmak için Erling Haaland ve Kevin De Bruyne ile yarışıyor.

Lionel Messi, PSG ile Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti

Erling Haaland ve Kevin De Bruyne, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Haaland rekorları alt üst etti

NE OLDU? 2022/23 UEFA Yılın Erkek Futbolcusu ve Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülleri için finalistler açıklandı. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listeleri belli oldu.

EN İYİ FUTBOLCU ADAYLARI KİM? UEFA Yılın Erkek Oyuncusu ödülü için Erling Haaland, Lionel Messi ve Kevin De Bruyne aday oldu.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM? UEFA Yılın Erkek Teknik Direktörü ödülü için Pep Guardiola, Simaone Inzaghi ve Luciano Spaletti aday oldu.

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ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN? Ödüllerin sahipleri, 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılacak 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura töreninde açıklanacak.

MESSI, HAALAND VE DE BRUYNE NE YAPTI? Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nın sahibi olan Lionel Messi, PSG formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih'e mağlup olarak son 16 turunda veda etti. Erling Haaland ile Kevin De Bruyne ise UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdıkları sezonu toplam 3 kupayla tamamladı.