Lionel Messi, Dünya Kupası hayalini gerçeğe dönüştüren takım arkadaşlarını altın kaplama hediye ile ödüllendirdi

Lionel Messi, Dünya Kupası hayalini gerçeğe dönüştüren Arjantin'den takım arkadaşları için 3 milyon 700 bin lira harcadı.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nı kazandı

Lionel Messi ilk kez dünya şampiyonu oldu

Arkadaşlarına özel altın kaplama hediye hazırlattı

NE OLDU? Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın sahibi olurken kaptan Lionel Messi de turnuvadaki ilk zaferini yaşadı. PSG'nin yıldızı bu mutluluğu ödülsüz bırakmadı. The Sun'ın haberine göre, Dünya Kupası'nı kazanan tüm ekip için 35 tane altın kaplama iPhone siparişi verdi.

MESSI'NİN HEDİYESİ NASIL? Lionel Messi, takım arkadaşları ve çalışanlar için hazırlattığı 35 altın kaplama iPhone için 200 bin dolar yani 3 milyon 700 bin lira harcadı. Her telefonun üzerinde oyuncuların adı, numarası ve Arjantin logosu var.

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty/IDESIGN GOLD

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Messi, PSG formasıyla 4 Mart'ta Nantes karşısında mücadele verecek ve ardından 8 Mart'ta Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih sınavına çıkacak.