İki süperstar, futbola verdikleriyle sonsuza dek birbirleriyle kıyaslanmaktan asla kurtulamayacaklar.

NE OLDU? Messi, pazar günü Arjantin ile Dünya Kupası zaferi yaşadı ve bu sevincini, sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı.

Arjantinli süperstar, Instagram hesabından bir kutlama gönderisi paylaşırken 46 milyondan fazla beğeni alarak bir sporcu olarak en fazla beğeni sayısına ulaşan kişi oldu ve rekor kırdı.

Bu rekorun bir önceki sahibi ise Messi'nin en fazla kıyaslandığı futbolcu olan Cristiano Ronaldo'dan başkası değil...

Ronaldo'nun en fazla beğeni alan gönderisi, Dünya Kupası öncesinde yaklaşık 42 milyon kişi tarafından beğenilen Messi ile satranç oynadığı fotoğrafıydı.

BÜYÜK RESİM: Messi ve Ronaldo, bir süredir sosyal medya paylaşımları için birbirlerinin rekorlarını kırıyorlar. Yaklaşık 18 ay önce Messi'nin, Arjantin'in 2021 Copa America zaferini kutlayan paylaşımı yaklaşık 22 milyon beğeni aldığında Ronaldo'nun bir önceki rekorunu kırmıştı.

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? 35 yaşındaki oyuncu, 28 Aralık'ta Strasbourg ile Paris Saint-Germain'in karşılaşacağı Ligue 1 maçı için Fransa'da olacak.