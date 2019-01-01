Lionel Messi: Bu şartlar altında iyi oynamak çok zor

2019 Copa America’da Arjantin’in, Veneuzuela’yı 2-0 yenerek yarı finale yükseldiği maçın ardından Lionel Messi, turnuvayı değerlendirdi.

’in yıldız oyuncusu , karşılaşmasından sonra açıklamalarda bulundu.

Messi “En iyi Copa America turnuvam olduğunu söyleyemem. Dört maçta da beklediğim gibi geçmedi. Bu saha şartlarında iyi oynamak ve karşına geçen rakipten sıyrılmak hiç kolay değil. Önemli olan kazanıp turnuvaya devam etmekti. Bunu da başardık. ’ya saygı duyuyoruz ve oynayacağımız maçın ne anlama geldiğini biliyoruz. Brezilya-Arjantin maçlarında favori belirlemek çok zor” ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, 2019 Copa America’da oynadığı 4 maçta 1 gol kaydetti.

Brezilya ile Arjantin arasındaki yarı final mücadelesi 2 Temmuz Salı gününü, 3 Temmuz Çarşamba’ya bağlayan gece TSİ 03:30’da oynanacak.