Arjantinli süperstar, Dünya Kupası'ndaki gergin anlara değindi.

NE OLDU? Lionel Messi, Dünya Kupası'na sahip olmak için son şansı olduğunun farkında olarak Katar'daki tarihi turnuvaya yöneldi.

Dünya Kupası'na iyi bir başlangıç yapamayan Arjantin, Hollanda ile son sekiz karşılaşmasında tutku dolu bir maçı, penaltı atışlarıyla kazanarak yarı finale yükseldi ve daha sonra kupaya uzandılar.

Ancak, o maçta yaşanan tartışmalar, hala gözümüzün önüne geliyor. Özellikle Messi'nin Weghorst ve Van Gaal ile atışmaları dikkat çekmişti.

Arjantinli süperstar, Hollanda maçında yaptığı hareketleri onaylamıyor, ancak bu tip şeyleri normal görüyor.

NE SÖYLEDİLER: Messi, Hollanda'ya attığı gol sonrasında ellerini kulaklarına götürerek Van Gaal'e bir harekette bulundu.

Arjantinli yıldızın bu tarz bir görüntü vermesine alışık olmayan taraftarlar, onun maça dair tutkusunun ne denli büyük olduğunu bir kez daha gördü.

Ve tüm zamanların en iyi oyuncularından birisi olan Messi, Hollanda maçındaki eylemlerini Urbana Play'e anlattı.

“Yaptıklarımı sevmiyorum, sonrasında olanları da onaylamıyorum. Bunlar çok fazla gerilimin, çok fazla sinirin olduğu anlardır.

"Çok hızlı bir şekilde gelişir ve insanlar anlık bir şekilde tepki verirler. Hiçbir şey planlanmadı, birdenbire oldu.”

BÜYÜK RESİM: Messi, aldıkları galibiyetin ardından Beşiktaş'ın Hollandalı eski golcüsü Weghorst ile tünelde yaşadığı gerilim hakkında ise şunu ekledi:

“Ben bu şekilde tepki verdim. Weghorst'la maç boyunca aramızda çok şey oldu. Bunun gibi birçok gergin an yaşadık.

"Maç sonrası konuşmamı yapıyordum. Her şey birdenbire oldu.

"O tip bir imaj bırakmak istemiyorum, ama böyle şeyler olabiliyor."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Hollanda'yı eledikten sonra Arjantin, yarı finalde Hırvatistan'ı geçerek Fransa ile destansı bir final mücadelesinin sonunda kupaya uzandı.

Messi ise Dünya Kupası'nda gösterdiği harika performansın ardından, bir kez daha ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu herkese kanıtladı.