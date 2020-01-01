Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istiyor!
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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesi sona ermeden bu yaz takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Mühih'e 8-2'lik tarihi bir skorla boyun eğen Barcelona'da sezon öncesi taşların yerinden oynaması bekleniyor.
Esporte Interativo muhabiri Marcelo Bechler, bir süredir takımdan ayrılabileceği konuşulan Messi'nin kulüp yönetimine kesin kararını bildirerek bu yaz takımdan ayrılmak istediğini ilettiğini öne sürdü.
Barcelona ile 2021 yılına dek sözleşmesi olan 33 yaşındaki yıldız futbolcunun adı son dönemlerde sıkça Inter ve Manchester City ile anılıyordu.