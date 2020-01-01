Transfer

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istiyor!

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Lionel Messi, Barcelona 2019-20
Getty
Arjantinli yıldızın bu yaz Barcelona'dan ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü...

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin sözleşmesi sona ermeden bu yaz takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

La Liga'da şampiyonluğu Real Madrid'e kaptıran ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Mühih'e 8-2'lik tarihi bir skorla boyun eğen Barcelona'da sezon öncesi taşların yerinden oynaması bekleniyor.

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Esporte Interativo muhabiri Marcelo Bechler, bir süredir takımdan ayrılabileceği konuşulan Messi'nin kulüp yönetimine kesin kararını bildirerek bu yaz takımdan ayrılmak istediğini ilettiğini öne sürdü.

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