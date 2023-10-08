Lionel Messi, Barcelona'ya kiralanacak mı? Inter Miami patronu Tata Martino açıkladı

Inter Miami Teknik Direktörü Tata Martino, Lionel Messi'nin Barcelona'ya kiralanacağı söylentilerine açıklık getirdi.

Tata Martino, Messi söylentilerini tiye aldı

Messi'nin Barcelona'ya döneceği konuşuluyor

Şubat'a kadar MLS maçları olmayacak

NE OLDU? Inter Miami'nin Cincinnati'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından Inter Miami Teknik Direktörü Tata Martino, Lionel Messi'nin Barcelona'ya kiralanacağı iddialarını tiye aldı. Messi, Arjantin ile milli göreve çıkarken Inter Miami oynayacağı iki karşılaşmanın ardından Şubat'a kadar MLS maçına çıkmayacak.

NE SÖYLENDİ? Tata Martino maçın ardından Messi iddialarını böyle tiye aldı: "Eğlenmeye mi gidiyor? Belki Barselona'yı ziyaret edecektir. Onun dışında bu konuda başka bir şey bilmiyorum."

BÜYÜK RESİM: Transferin gerçekleşmesi pek mümkün görünmese de Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimali bir kez daha heyecan yarattı.

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Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Lionel Messi'nin Barcelona'ya döneceği iddiaları muhtemelen MLS'in Şubat ayında yeniden başlayacağı tarihe kadar devam edecek.