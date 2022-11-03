"Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılarak hata yaptı" La Liga başkanı Tebas, Arjantinli yıldızın Camp Nou'ya dönmesini istiyor

Javier Tebas, Messi'nin çocukluk kulübünden ayrılmasının bir hata olduğunu söylerken onu La Liga'ya geri döndürmeyi umuyor.

Arjantinli, 2021'de İspanyol futboluna veda etti

Ancak PSG'deki sözleşmesinin son yılında

Eski kulübüne döneceği iddia ediliyor

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncu, 2021'de Camp Nou'dan ücretsiz bir şekilde ayrıldı ve Ligue 1 devi PSG'ye imza attı. Ancak Lionel Messi, Fransız ekibiyle sözleşmesinin son yılında ve eski kulübü Barcelona'ya döneceği iddia ediliyor. La Liga Başkanı Javier Tebas da Arjantinli efsanenin İspanyol futboluna dönmesinden mutlu olacak.

NE SÖYLENDİ? La Liga Başkanı Tebas, Lizbon'daki İnternet Zirvesi'nde şunları söyledi: "Messi'nin Barça'ya geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyorum, bu ona bağlı. Umarım geri döner. Her şeyden önce, İspanyol futboluna ve yetiştiği takıma dönmesi harika olurdu. Bence onun Barcelona'dan ayrılması bir hataydı."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin geleceğiyle ilgili dedikodular artarken Cristiano Ronaldo'nun geleceği için de bazı söylentiler ortaya atıldı. Javier Tebas, Manchester United'da zor zamanlar geçiren Portekizlinin Real Madrid'e dönmesiyle ilgili de konuştu: "Bence Cristiano'dan önce Messi dönmeli. Ancak onlar gittiler ve biz üst seviyede olmaya devam ediyoruz."

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? 35 yaşındaki oyuncu, geleceğinin tartışıldığı bu günlerde Arjantin ile Dünya Kupası'nı bekliyor. Messi belki de son turnuvasında kupaya ulaşmaya çalışacak.