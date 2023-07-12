Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nı ne zaman bırakacağını açıkladı

Inter Miami'nin yeni transferi Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nı ne zaman bırakacağına dair ipucu verdi.

Messi milli takımı bırakmayı düşünüyor

Bunun yakın bir zamanda olacağını söyledi

Milli takımla son anlarının keyfini çıkarmak istiyor

NE OLDU? Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda uzun yıllık hasretini dindirdi ve arkadaşlarıyla birlikte kupanın sahibi oldu. Inter Miami'ye transferinin ardından Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda yer alıp almayacağı merak edilmişti. Arjantinli yıldız, TV Publica röportajında bu durumu açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Milli takımı ne zaman bırakacağı sorulduğunda Lionel Messi şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse tam zamanını bilmiyorum. Olması gerektiğinde olacaktır. Ama yaşım nedeniyle yakın bir zamanda olacağı kesin. Şimdi güzel anların tadını çıkarmaya çalışıyorum. Her şeyi kazandıktan sonra geriye eğlenmek kalıyor ve ben de bunu yapıyorum."

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty