Arjantinli süperstar, Dünya Kupası'nı kaldırmayı amaçlıyor, ancak son günlerde cevaplanması gereken bir soru var.

NE OLDU? Messi, Arjantin 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile karşılaştığında ülkesi için 171. kez forma giymeye hazırlanıyor.

Arjantinli süperstar, yakalanması zor bir dünya tacını elde etmek için şu ana kadar elinden gelenin en iyisini yaptı.

Ancak efsanevi forvetin büyük uluslararası turnuvalara veda edip etmeyeceğine dair ciddi sorular soruluyor.

NE SÖYLEDİLER: Arjantin'in hocası Scaloni, "Messi'nin oyuna devam edip etmeyeceğini ve onun futbol oynarken keyfini kaybedeceğine dair bir fikrim yok.

"Onun Arjantin'i bırakıp bırakmayacağını hep beraber göreceğiz!"

BÜYÜK RESİM: Arjantin ve Messi, çeyrek final penaltı atışlarında Hollanda'yı geride bırakarak Dünya Kupası hayallerini canlı tutmak için tüm mücadelelerini sergilediler.

Ve Scaloni, oyuncularının 18 sarı kart görmesine rağmen henüz çizgiyi aşmadıkları konusunda kararlı...

Scaloni şunları söyledi: “Önceki maç, her iki takım da oynaması gerektiği gibi oynandı ve bu futbol bazen böyledir.

"Bazı oyunlar olabilir, tartışmalar olabilir. Bu yüzden, sahada bir hakem var. Arjantin'in iyi oynayarak kazanmadığı fikrine bir son vermeliyiz.

"Brezilya'da Copa America'yı en sportif davranışla kazandık. Yaşadığımız gururu herkese göstermeliyiz.”

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SIRADAKİ NE? Arjantin, salı günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek ve Dünya Kupası finalinde Fas veya Fransa takımlarından birisine karşı çıkmaya çalışacak.

Messi, 2014'te Almanya'ya karşı finalde kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı ve bu kez, Dünya Kupası'nı kaptan olarak kaldırmayı amaçlıyor.