Lionel Messi, Arjantin kariyerinin sonunu işaret ettiği maçta 5 gole katkı verdi

Lionel Messi, Arjantin formasıyla son zamanlarını geçirdiğini itiraf ederken Bolivya'ya karşı 5 gole verdiği katkıyla oynadı.

Messi, Arjantin'in 6 gollü galibiyetinde göz kamaştırdı

Beş gole direkt katkı verdi

Maçtan sonra milli takımdaki geleceğini masaya yatırdı

NE OLDU? Arjantin kaptanı Lionel Messi ülkesinin 2026 Dünya Kupası CONMEBOL Elemeleri'nde Bolivya'ya karşı kazandığı 6-0'lık galibiyette önemli rol oynadı. Inter Miami'nin yıldızı maçta kaydettiği 3 gol, 2 asistle beş gole direkt katkı verdi.

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz Haziran ayında 37. yaşına basan Lionel Messi göz kamaştırıcı kariyerinin sonuna doğru ilerliyor. 2022 Dünya Kupası galibi oyuncu, Inter Miami'nin son kulübü olacağını daha önce itiraf etmişti. Şimdi de milli takımdaki son maçlarına çıktığına dair mesaj verdi.

MESSI NE SÖYLEDİ? Maçın ardından muhabirlere konuşan Lionel Messi şunları söyledi: "Arjantin taraftarlarının sevgisini hissederek oynamak çok güzel. Adımı haykırarak söylemeleri beni duygulandırıyor. Taraftarlar ve ben bu bağın tadını çıkarıyoruz."

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"Milli takımı ne zaman bırakacağımla ilgili henüz bir gün veya tarih belirlemedim. Şimdilik bu anların keyfini çıkarıyorum. Her zamankinden daha duygusalım ve tüm bu sevginin tadını almak istiyorum çünkü bunların son maçlarım olabileceğinin farkındayım."

"Yaşımı göz önüne aldığımızda benden daha genç oyuncularla oynamak kendimi yeniden çocuk gibi hissettiriyor. Burada o kadar rahat hissediyorum ki kendimi aptalca şeyler yaparken buluyorum. Bu hissi yaşadığım ve takıma katkı verdiğim sürece milli takımda kalmak istiyorum."

DAHA FAZLASI: Arjantin'in Bolivya karşısındaki üç golü Lionel Messi'den gelirken Inter Miami'nin yıldızı bir de iki asist yaptı. Arjantin'in diğer gollerinde ağları Lautaro Martinez, Julian Alvarez ve Thiago Almada havalandırdı.