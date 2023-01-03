Sergio Agüero, Dünya Kupası finalinin ardından Lionel Messi'nin kendisini içkiyi bırakması için uyardığını ancak onu dinlemediğini açıkladı.

Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nın sahibi oldu

Agüero kutlamalarda içkinin dozunu kaçırdı

Lionel Messi'yi kızdırdı

NE OLDU? Sergio Agüero, Arjantin ile sahada olamasa da Dünya Kupası boyunca onlara Katar'da destek oldu. Manchester City'nin eski yıldızı, kutlamaların tadını içkiyle çıkardığını ve Lionel Messi'nin kendisine kızdığını açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Twitch'te konuşan Sergio Agüero şunları söyledi: "Çok içtim ama bir şeyler yemedim. Dünya şampiyonu olduk. Bana bir şey olacaksa orada olmalıydı. Leo bana sinirlendi ve 'dur' dedi. Nasıl durayım? Şampiyon olduk ve çok mutluydum."

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantin kaptanı Lionel Messi'nin, PSG formasına ne zaman döneceği henüz belli değil. PSG bir sonraki maçını Cuma günü Chateauroux ile Fransa Kupası'nda oynayacak.